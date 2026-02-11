Россия ударила гиперзвуковым "Кинжалом" по украинской энергетике во Львове

Ранее мэр города заявил, что ситуация с энергетикой худшая за последние четыре года

Во Львове прогремели взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Как пишут российские медиа, ссылаясь на военкоров, ВС России атаковали объекты противника гиперзвуковыми "Кинжалами".

По словам военного журналиста Бориса Рожина, удар наносился по объектам энергетики. Ракетный прилет также произошел в районе Киева.

Ряд телеграм-каналов утверждают, пишут СМИ, об атаке тремя "Кинжалами". При этом подробности не уточнялись, отсутствовала также информация о цели удара. Мэр города Андрей Садовой до этого заявлял, что ситуация с электроэнергией во Львове худшая за все четыре года.

"Военный обозреватель" сообщает, что "Кинжал" запустил истребитель МиГ-31К ВКС России. Итогом стало поражение подстанции 750 кВ под городом – такие станции осуществляют балансировку генерирующих мощностей АЭС.

До этого The National Interest заявлял, что РФ использует гиперзвуковые "Цирконы" против сухопутных целей ВСУ. Для Киева и его партнеров по НАТО подобная практика становится серьезным вызовом, усложняя возможности в области ПРО. Россия, считают западные обозреватели, перепрофилирует морское оружие для применения на суше.