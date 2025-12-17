Москва ответила за попытку диверсии в Новороссийске

Ночная российская атака по критической инфраструктуре противника на Украине нанесла урон минимум одной электроподстанции, крупной ремонтной базе и ряду морских терминалов. Еще одна пораженная цель – секретная база на Днепре под Киевом, сообщает aif.ru.

Речь идет об объекте, где, по предположениям военных аналитиков, мог располагаться цех, где производили дроны, перемещающиеся под водой. Один из них прорвался в зону порта в Новороссийске.

Так, первые ночные сводки содержали данные о взрывах у Вышгорода. Украинские соцсети пришли в ужас от того, что выкладывали жители Киева – огромнейшие столбы пламени к северу от украинской столицы, где располагается Киевская ГЭС.

Учитывая последовавший в некоторых районах блэкаут, отмечает автор, напрашивается вывод, что БПЛА ударили по машинным и турбинным цехам ГЭС. А позднее координатор подполья в Николаеве уточнил, что под удар попал и энергоузел в Новых Петровцах – подстанция на 330 кВ, которую ранее уже атаковали.

Затем пришла новость, что 30 ударных "Гарпий-А1" уничтожили секретный украинский объект в Хотяновке (Киевская область), где сосредоточено производство безэкипажных морских катеров.

Боевая часть "Гарпий" – 150 кг. Учитывая количество дронов, общий вес атаки оценивается до 5 тонн. Автор полагает, что в киевских высотках увидели именно те самые взрывы – во время атаки секретной базы противника.

Ранее сообщалось, что украинские власти перебрасывают в огромном количестве резервы на гуляйпольское направление: после того, как город будет взят российскими войсками, эшелонированная оборона прекратится, и взятие Запорожья станет лишь вопросом времени.