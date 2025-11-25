Ресурсная база противника идет на убыль

ВСУ столкнулись с дефицитом операторов БПЛА: численность таких специалистов в рядах противника значительно сокращается, отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

Спикер при этом указывает, что украинские силы будут продолжать наносить удары по России с помощью дронов: тактика Киева в этом отношении неизменна. Поэтому работа российской ПВО имеет крайне важное значение.

Со временем, полагает Дандыкин, интенсивность украинских атак будет снижаться из-за сокращения ресурсной базы, которая продолжает выбывать.

"Есть большая убыль операторов БПЛА. Их отлавливают, уничтожают сборочные цеха, – отметил эксперт.

Аналитик полагает, что российские войска удерживают инициативу практически во всех направлениях. Украинская армия оказалась в критическом положении на фоне дефицита личного состава.

"И те ухищрения, технологии, которые Запад поставляет (…) ничего не помогает", – высказался спикер.

Под контролем российских войск в скором времени окажутся Димитров, Волчанск и Северск. В том числе поэтому, подытожил Дандыкин, начинаются переговоры по мирному урегулированию конфликта.

