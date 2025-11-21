Американский аналитик Дэвис указал на главный признак краха ВСУ

Конец близок: в США указали на главный признак краха ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Всушники оказались в очень тяжелой ситуации

Известный в Соединенных Штатах и за их пределами военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что самый тревожный сигнал для Киева – это стремительное истощение людских резервов. Этот признак явно указывает на скорый крах армии Незалежной.

Он подчеркнул, что украинская армия может дойти до точки, когда просто не останется людских ресурсов, чтобы восполнять потери – и этот день не за горами. Тем временем, западные склады боеприпасов пустеют, а наша страна уверенно увеличивает свои возможности и по численности, и по технике.

Дэвис отметил, что при таком раскладе затянувшийся конфликт ждет естественный конец – это произойдет, когда Киев больше просто не сможет удерживать фронт из-за нехватки людей.

"Вероятно, конфликт завершится, когда у Украины просто закончатся люди", – констатировал спец.

Такие печальные для всушников оценки звучат на фоне отличных новостей с   фронта: начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении Купянска под Харьковом. Минобороны также сообщило о занятии Веселого в Запорожском регионе.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
