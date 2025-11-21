Незалежные руководители сильно пекутся о своих интересах

Американская пресса сообщает, что представители киевского режима настояли на том, чтобы подкорректировать один из пунктов американского плана урегулирования затянувшегося конфликта, и эта любопытная деталь уже вызвала оживленные обсуждения в обществе.

По данным журналистов, ссылающихся на высокопоставленный источник в администрации США, в первоначальном документе был предусмотрен жесткий аудит всей иностранной помощи, полученной властями Незалежной, чтобы вскрыть коррупционные схемы и показать, куда уходили миллиарды.

Однако в версии, которая в итоге стала распространяться по интернет-пространству, этот требовательный пункт исчез. Вместо него появился совершенно иной "пунктик" – речь теперь идет о предоставлении всем участникам конфликта "полной амнистии за их действия во время войны".

Такое изменение выглядит как попытка Киева убрать самый болезненный для себя элемент плана, который мог бы нанести непоправимый урон украинскому руководству.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что Вашингтон и Кремль ведут тайные переговоры по урегулированию конфликтной ситуации. Сообщалось, что предложение вашингтонской администрации включают сокращение военной помощи Киеву, признание русского госязыком в Незалежной, а также признание Крымской республики и ЛДНР законными территориями России.

