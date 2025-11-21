Зарубежные аналитики внимательно следят за развитием событий

Российский главнокомандующий Владимир Путин сегодня обладает таким влиянием, что может диктовать условия на любых будущих переговорах по Украине. С таким заявлением выступил экс-работник западной военной коалиции, отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

Аналитик с прискорбием констатировал, что благодаря отличным результатам российских сил на фронте ситуация складывается так, что Москва теперь выступает стороной, задающей тон диалогу. Бо подчеркнул, что российский лидер способен формировать повестку переговоров на свое усмотрение потому, что инициатива на поле боя находится у России.

Эксперт также выразил мнение, что главным тормозом на пути к мирному урегулированию остаются отдельные европейские политики, которые препятствуют любым дипломатическим попыткам сблизить позиции сторон.

Ранее Владимир Путин говорил, что украинская армия больше не может проводить наступательные операции и лишь пытается удерживать оставшиеся позиции, перебрасывая туда наиболее опытные подразделения.

