Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Сергей Безруков решил судиться с бизнесом за продажу масок с его лицом: актер обратился в суд из-за предпринимательницы из Белгорода, которая продает эти товары на маркетплейсах.
Звезда "Бригады" требует также взыскать с женщины 250 тыс. рублей, настаивая на незаконной обработке его персональных данных, а также на незаконном использовании его фотографий – в аналогичном объеме.
Ответчица в ответ просит о снижении суммы компенсаций – либо о замене на выплате роялти для артиста от продаж масок.
Портретная экспертиза также подтвердила личность актера на продаваемых масках. Иск продолжат рассматривать в Хамовническом суде Москвы в январе 2026-го. Хотя месяцем ранее предпринимательница заявляла, что никакие досудебные претензии ей не приходили, и о содержании сути иска со стороны актера она не в курсе.При этом женщина опровергла информацию, что в ее ассортименте имеются маски с лицом Безрукова – она настаивала, что производит детские игрушки.
Ранее Безруков жаловался на полупрофессионалов, с которыми вынужден делить сцену – актер разочарован взаимодействием с дилетантами, которые не справляются со своими задачами. Сергей подчеркивает важность образования в театральном вузе.
Ситуация на международной арене становится все хуже
Российский флот может наносить удары где угодно и в любое время, считает обозреватель