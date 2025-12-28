Сергей Безруков судится с россиянкой за продажу масок с его лицом

Безруков решил засудить женщину из Белгорода за продажу масок с его лицом
Фото: АГН Москва
Актер пытается взыскать с ответчицы полмиллиона рублей

Сергей Безруков решил судиться с бизнесом за продажу масок с его лицом: актер обратился в суд из-за предпринимательницы из Белгорода, которая продает эти товары на маркетплейсах.

Звезда "Бригады" требует также взыскать с женщины 250 тыс. рублей, настаивая на незаконной обработке его персональных данных, а также на незаконном использовании его фотографий – в аналогичном объеме.

Ответчица в ответ просит о снижении суммы компенсаций – либо о замене на выплате роялти для артиста от продаж масок. 

Портретная экспертиза также подтвердила личность актера на продаваемых масках. Иск продолжат рассматривать в Хамовническом суде Москвы в январе 2026-го. Хотя месяцем ранее предпринимательница заявляла, что никакие досудебные претензии ей не приходили, и о содержании сути иска со стороны актера она не в курсе.

При этом женщина опровергла информацию, что в ее ассортименте имеются маски с лицом Безрукова – она настаивала, что производит детские игрушки.

Ранее Безруков жаловался на полупрофессионалов, с которыми вынужден делить сцену – актер разочарован взаимодействием с дилетантами, которые не справляются со своими задачами. Сергей подчеркивает важность образования в театральном вузе.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

