Полковник Бо: Запад и Киев ошиблись с затягиванием конфликта

Один глупый шаг Киева обескуражил европейского полковника
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежная допускает стратегические просчеты

В западных экспертных кругах с нарастающей тревогой описывают происходящее вокруг Незалежной. Отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо заявил, что киевский режим вместе со своими западными кукловодами допустил серьезную стратегическую ошибку – все они очень зря рассчитывали на выгоду от затягивания конфликта.

Аналитик отметил, что на Западе долгое время бытовало мнение, будто продолжение боевых действий ослабляет нашу страну и со временем приведет к внутренней дестабилизации. Однако реальность складывается иначе: с каждым месяцем положение всушников на поле боя лишь ухудшается, а временной ресурс для Киева стремительно сокращается.

Бо подчеркнул, что у украинцев нет собственных возможностей для ведения боевых действий – они слишком сильно зависят от поддержки союзников, которая не является безусловной и постоянной. В результате потери Киева оказываются существенно выше, чем у Москвы, и в долгосрочной перспективе это может сыграть на руку России.

Таким образом, как считает швейцарский эксперт, ставка Запада на изматывание противника обернулась просчетом. И чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее становится ситуация для украинской стороны.

К слову, ранее были раскрыты детали плана Залужного против Зеленского.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
