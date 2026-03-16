Отрастившего усы Ди Каприо атаковали шутками в соцсетях

"Усы украли у Педро Паскаля": в Сети высмеяли новый образ Ди Каприо на "Оскаре"
Леонардо Ди Каприо. Фото: commons.wikimedia.org
Усатый Лео "сбил мир с оси", считают поклонники

51-летний Леонардо Ди Каприо появился на церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе с новыми усами, что не осталось незамеченным в соцсетях. Поклонники мгновенно отреагировали шутками, заявив, что этот аксессуар "сбил мир с оси", передает Daily Mail.

Особо бурное веселье вызвало совпадение: в тот же вечер актер Педро Паскаль, чья растительность под носом стала его визитной карточкой, пришел гладко выбритым.

Фанаты тут же предположили, что Ди Каприо позаимствовал растительность у коллеги.

"Ди Каприо украл усы Педро Паскаля прямо перед церемонией", – иронизируют в Сети.

Другие сравнили отметили, что Лео выглядит "горячо", хотя фанаты этого не ожидали.

На церемонии актер появился с возлюбленной – 27-летней моделью Витторией Черетти, с которой встречается почти три года, что для него рекордный срок. Пара отказалась от позирования на дорожке. Впрочем, позднее их увидели в зрительских рядах зала, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Сам Ди Каприо статуэтку не получил – лучшим актером стал Майкл Б. Джордан.

Лео уже становился мишенью для шуток на "Золотом глобусе": ведущая церемонии иронично заметила, что свои достижения в кино он получил до того, как его девушке исполнилось 30, намекнув на его привычку расставаться с партнершами в этом возрасте.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

"Пушечное мясо": Зеленского жестко поставили на место после хамства о России

Глава Незалежной продолжает нападать на Москву

Киев в панике: ВСУ резко сворачивает артобстрелы из-за снарядного голода

Артиллерия противника замолчала на передовой

