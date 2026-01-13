Леонардо Ди Каприо подняли на смех на "Золотом глобусе"

Знаменитости припомнили его пикантную особенность

На церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" Леонардо Ди Каприо неожиданно оказался в центре всеобщего внимания из-за ядовитой шутки со сцены. Колкость ведущей застала актера врасплох и заметно его смутила.

В этом году мероприятие вела американская стендап-комик Никки Глейзер, которая с первых минут выбрала ироничный и довольно дерзкий тон. В ходе монолога она прошлась по нескольким мировым знаменитостям, не обойдя стороной и звезду "Титаника". После упоминания его актерских достижений ведущая сделала акцент на личной жизни актера, затронув тему, давно ставшую поводом для обсуждений и насмешек.

"Самое впечатляющее – это то, что ты смог добиться всего этого до того, как твоей девушке исполнилось 30", – иронично заявила комик.

Эта реплика вызвала шумную реакцию зала. Сам артист отреагировал сдержанно: он улыбнулся, выглядел немного смущенным и жестом руки словно попытался отмахнуться от комментария. Этот момент сразу попал в объективы камер и быстро разлетелся по соцсетям, где пользователи начали активно создавать мемы. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Повод для шутки очевиден – актер очень часто меняет возлюбленных. При этом, по странному стечению обстоятельств, отношения обычно заканчиваются, как только девушке исполняется 27 лет.

