Самойлова раскрыла главное условие брачного договора с Джиганом

Самойлова заявила, что заберет себе все имущество после развода с Джиганом
Фото: соцсети
Пара составила контракт еще в 2020-м, когда отношения дошли до кризиса

Оксана Самойлова сообщила, что впервые осознала необходимость о разводе еще весной 2025 года. Тогда блогерша поняла, что не готова к совместной жизни с Джиганом. Однако юридически к этому решению она начала готовиться лишь спустя месяцы – чтобы убедиться в доводах и трезво посмотреть на ситуацию.

Супруга рэпера пояснила, что просто дала себе время, чтобы понаблюдать и посмотреть. За годы совместной жизни многодетная пара нажила немалое имущество.

Однако, как оказалось, брачный контракт уже был готов – Оксана и Денис его заключили еще пять лет назад, когда так же оказались на грани развода. Согласно документу,  все активы закрепляются за Самойловой.

"Все мое", – уточнила знаменитость.

До этого модель допускала, что главный конфликт ее ждет впереди. Пока она на спокойных тонах обсуждает с Джиганом будущее детей. На текущем этапе никто не говорит об имуществе и спорах об опеке. Однако Оксана не сомневается, что все может быть впереди – когда бракоразводный процесс дойдет до активной фазы, уточняет женский журнал "Клео.ру".

Оксана настроена решительно и считает, что дело необходимо довести до конца – невзирая на стремление Джигана к примирению.

Источник: Муз ТВ ✓ Надежный источник
