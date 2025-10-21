Самойлова впервые отреагировала на слухи об измене Джигана

Знаменитость уверяет, что недавно появившаяся в Сети информация - бред

Оксана Самойлова прокомментировала публикацию об измене Джигана, которая не так давно появилась на ее странице в одной из соцсетей. Блогер отметила, что не имеет к этому никакого отношения – все посты от ее имени сейчас публикуют мошенники, а некоторые их заявления и вовсе вызывают у нее смех.

Ранее неизвестные от имени Самойловой заявили, что рэпер и модель разводятся из-за измены Джигана. Якобы у него был роман с одной их общей знакомой, который не смогла простить Оксана. Позже они стали рекламировать сайты с розыгрышами, с помощью которых обманывают поклонников пары на деньги.

Блогер указала, что намерена обратиться в полицию и вернуть доступ к своей странице в соцсетях.

"Я все это удалю. Почищу. И все, моя страница снова будет принадлежать мне. Еще раз хочу напомнить. Пожалуйста, не отправляйте никому никакие деньги. Это мошенники, это развод", – заявила она.

Личный аккаунт Самойловой взломали в конце октября. С тех пор там стали появляться сомнительные публикации с розыгрышами и попытками выманить деньги у огромной аудитории инфлюенсера. Все это произошло на фоне новостей о разводе модели с Джиганом. По слухам, им предстоит поделить многомиллионное имущество в ходе расторжения брака.