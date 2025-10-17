Раскрыты новые подробности развода Самойловой и Джигана

Знаменитостям предстоит не только решить вопрос опеки, но также разделить многомиллионное имущество

Оксана Самойлова впервые официально подтвердила, что намерена развестись с Джиганом. Она утверждает, что разрыв никак не связан с пиар-историей, в которой пару подозревает публика, а съемки реалити и выход песни рэпера не имеют к этому отношения. По ее словам, она тяжело переживает семейные проблемы.

"Бывают дни, когда получше, бывают дни, когда похуже. 17 лет – это не один день и не один год", – призналась блогер в беседе с женским журналом "Клео.ру".

По данным СМИ, иск о разводе, который подала Самойлова, был принят судом. Во время бракоразводного процесса ей с супругом предстоит не только решить вопрос опеки над тремя детьми, но также поделить совместно нажитое имущество. Его общая стоимость достигает почти 300 млн рублей.

Так, за годы брака Самойлова и Джиган обзавелись домом на 850 квадратов с бассейном и кинотеатром, тремя квартирами в столице с квадратурой 63, 35 и 37. Модель некоторое время назад купила двое апартаментов в ОАЭ и фирму, стоимость которой достигает 100 млн рублей.

Помимо недвижимости, у знаменитостей собственный парк элитных авто. На Джигана оформлены Volkswagen Multivan за 4,4 млн рублей и Mercedes-Benz S63 за 7 млн. Оксана покупала себе более солидные машины – это Rolls-Royce Ghost в розовом цвете за 32 млн рублей, Cadillac Escalade за 3,8 млн и недавно подаренная мужем Tesla за 16 млн рублей.