Умер легендарный советский музыкант Баневич

Звезды не стало на девятом десятке жизни

В музыкальном сообществе России сообщили о большой трагедии. Завершился земной путь легендарного советского музыканта Сергея Баневича. Композитор ушел из жизни 21 декабря 2025 года, всего через несколько недель после своего 84-летия. О случившемся проинформировал Союз композиторов Санкт-Петербурга.

В сообщении подчеркивается, что культурная сфера лишилась заслуженного деятеля искусств России и кавалера ордена Дружбы, человека, чье имя на протяжении десятилетий ассоциировалось с музыкальным театром и работой для юной аудитории. Его уход назвали серьезной потерей для всей страны.

Будущий композитор родился 2 декабря 1941 года. Музыкальное образование он получил в Ленинграде. В эти годы сформировался его интерес к сценическим жанрам и работе с литературной основой.

Особое место в творчестве легенды занимали произведения для детей и подростков. Он создавал оперы и музыкальные спектакли, которые были понятны юному зрителю. Его сочинения всегда получали особый отклик публики.

Музыка композитора звучала на сценах ведущих театральных площадок нашей страны и за ее пределами. Постановки по его произведениям неизменно вызывали восторг у разных поколений зрителей. Среди самых известных: оперы "Белеет парус одинокий" и "История Кая и Герды".

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского кинорежиссера.