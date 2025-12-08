Terra: 37-летняя британка умерла, запив обезболивающие бокалом вина

Курс рубля
37-летняя британка Эми Барнс скончалась после того, как приняла обезболивающее, которое решила запить бокалом вина. Женщину нашли без признаков жизни утром в постели ее мужчины в Ланкашире. Об этом сообщает Terra.
Эми готовилась к операции на позвоночнике и рассказывала родным и друзьям о сильной боли и дискомфорте. Детальный анализ крови указал, что обнаруженные в кровати красные следы стали результатом "скопления крови и давления", которое она испытала во время сна.
Расследование исключило преднамеренную передозировку. Ни один из препаратов не фигурировал в токсикологическом отчёте в смертельной дозе.
Случай был классифицирован как несчастный – трагедия произошла вследствие решения, принятого с целью облегчения боли. Эксперт полагает, что Эми приняла больше, чем "было разумно".
Медики предупреждают, что чрезмерное использование анальгетиков приводит к серьезнейшим проблемам со здоровьем. Даже парацетамол при превышении рекомендуемой дозы вызывает острое повреждение печени, приводя к фульминантной печёночной недостаточности. А перед приемом любых лекарств нужно обязательно проконсультироваться с медиком.
