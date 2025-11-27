30-летний фитнес-тренер умер во сне на фоне резкого набора массы

Мужчина в обилии ел фастфуд и собирался набрать 25 кг за два месяца

Оренбургский фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин скончался во сне из-за остановки сердца. О смерти 30-летнего мужчины сообщили журналистам его знакомые. Мужчина помогла клиентам сбросить лишний вес и набрать мышцы.

В ноябре 2025 года у Дмитрия начался курс по похудению: он обещал заплатить по 10 тыс. рублей клиентам с массой от 100 кг, которые смогут до новогодних праздников сбросить не менее 10%.

При этом сам Дмитрий, уточняют "Аргументы и Факты", резко набрал вес за счет фастфуда – таким образом, чтобы с набранным весом начать похудение вместе с клиентами. При этом сам мужчина собирался за пару месяцев увеличить вес на 25 кг.

В 2024-м году Нуянзин женился. Утром его похоронили. Знакомая фитнес-тренера сообщила, что накануне Дмитрий почувствовал недомогание и отменил тренировки.

По предварительным данным, сердце остановилось из-за резкого набора веса и употребления фастфуда в большом количестве.