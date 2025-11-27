Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Оренбургский фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин скончался во сне из-за остановки сердца. О смерти 30-летнего мужчины сообщили журналистам его знакомые. Мужчина помогла клиентам сбросить лишний вес и набрать мышцы.
В ноябре 2025 года у Дмитрия начался курс по похудению: он обещал заплатить по 10 тыс. рублей клиентам с массой от 100 кг, которые смогут до новогодних праздников сбросить не менее 10%.
При этом сам Дмитрий, уточняют "Аргументы и Факты", резко набрал вес за счет фастфуда – таким образом, чтобы с набранным весом начать похудение вместе с клиентами. При этом сам мужчина собирался за пару месяцев увеличить вес на 25 кг.
В 2024-м году Нуянзин женился. Утром его похоронили. Знакомая фитнес-тренера сообщила, что накануне Дмитрий почувствовал недомогание и отменил тренировки.
По предварительным данным, сердце остановилось из-за резкого набора веса и употребления фастфуда в большом количестве.
В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке