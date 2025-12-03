Как повысить либидо зимой: сексолог озвучила самые популярные способы

В холодные месяцы влечение к половинке может снизиться, однако это поправимо

Ряд исследований демонстрирует, что либидо в холодное время года падает: так, у взрослого населения Великобритании в это время нередко преобладает летаргия, которая сопровождается дефицитом витамина D.

По словам сексолога, психотерапевта Софи Роос, многие люди вследствие обозначенных факторов испытывают снижение сексуального влечения, которое можно рассматривать как сезонный спад, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Спикер ссылается также на одно из исследований в Национальной медицинской библиотеки США, где говорится, что в холодные и темные месяцы у мужчин снижается либидо.

Между тем, снижение либидо вызывает стресс и нередко приводит к кризису в отношениях. Однако существует множество способов вернуть жизнь "в спальню" в холодное время года.

Один из моментов – создавать небольшие моменты близости. Совершенно необязательно находиться в постели. Можно начать утро с теплого и романтичного текстового сообщения, страстного поцелуя и долгих объятий перед тем, как отправиться на работу.

"Эти небольшие проявления физической любви разжигают страсть", – отмечает Софи.

Важно не допускать излишнего давления: вместо того, чтобы задумываться о интимной близости как об обязательстве, можно просто сосредоточиться на своем желании. Это снимает напряжение. В форсировании событий необходимости нет.

Важен также активный образ жизни: гуляйте, делайте зарядку – это заряжает энергией, которая лишь усиливает желание.

"И последнее, но не менее важное: расскажите о своих чувствах. Когда вы раскрываетесь своим чувствам, потребностям и границам, значительная часть тревоги и давления уходит. Эта открытость помогает расслабиться, а это важный фактор сильного желания!", – отмечает сексолог.