Почему с годами труднее просыпаться: ученые раскрыли причину

В шутках о просыпающихся до рассвета представителях старшего поколения нашли истину

Многие заметили, что с годами просыпаться становится все легче. Ученые, между тем, объясняют, что мозг начинает хуже воспринимать световые и поведенческие сигналы. Ритм сна смещается из-за нарушенной работы внутренних часов и изменений в зрении.

Поэтому в шутках о старшем поколении, которое просыпается еще до солнечных лучшей, есть доля истины. К делу имеет отношение не только генетика, но и естественное старение.

Ученые отмечают, что мозг теряет чувствительность к временным сигналам – закату, солнечному свету, времени приема пищи и социальному, физическому взаимодействию.

Если у молодого поколения ужин "сигнализирует" мозгу о приближении сна, у старших возрастов эта связь может более не работать из-за биологических изменений. Поэтому пожилые чаще устают от детей и внуков – и просыпаются раньше, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Ну а тем, кто волнуется из-за ранних подъемов, существуют способы решить проблему. К примеру, погулять перед закатом, сформировать вокруг себя искусственную стимуляцию – включить свет, посмотреть телевизор, чтобы обмануть мозг и задержать выработку мелатонина. Делать это можно за 30-60 минут до заката.

Так или иначе, подобные изменения естественны. Однако никто не отменял полезных привычек и правил, которые должны менять жизнь в лучшую сторону.