Супруга звезды "Не отпускай мою руку" арестовали по делу о наркотиках

Супруга звезды "Не отпускай мою руку" арестовали прямо на премьере жены
Алина Боз. Фото: кадр из фильма "Марашанец"/kino-teatr.ru
В стране продолжаются масштабные действия по делу о запрещенке против знаменитостей

Муж актрисы Алины Боз ("Не отпускай мою руку") Умут Эвирген задержан в Турции по делу о запрещенных веществах. В настоящее время в стране проводят масштабные действия по борьбе с наркотиками, правоохранители часто обращают внимание на знаменитостей.

Эвиргена задержали в стамбульском Zorlu PSM, куда он пришел, чтобы поддержать жену. Алина Боз исполняла главную роль в одной из театральной постановок.

Причины задержания к настоящему времени не уточняются.

Известно, что имя Эвиргена не впервые упоминается в рамках следственных действий. Ранее правоохранители уже обыскивали его дома, однако мужчину отпустили после того, как он дал показания.

"Расследования и операции, направленные против знаменитостей, продолжаются. По словам Бирсен Алтунташ (известная турецкая журналистка – прим. ред.), Умут Эвирген был последним человеком, которого взяли под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова объяснила любовь россиянок к турецким сериалам, пояснив, что тем не хватает страсти и эмоциональной карусели.

Источник: cumhuriyet.com

"Гораздо хуже": лидер Италии сделала зловещий прогноз на 2026 год

Премьер-министр решила не приукрашивать ситуацию

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

