Супруга звезды "Не отпускай мою руку" арестовали по делу о наркотиках

Муж актрисы Алины Боз ("Не отпускай мою руку") Умут Эвирген задержан в Турции по делу о запрещенных веществах. В настоящее время в стране проводят масштабные действия по борьбе с наркотиками, правоохранители часто обращают внимание на знаменитостей.
Эвиргена задержали в стамбульском Zorlu PSM, куда он пришел, чтобы поддержать жену. Алина Боз исполняла главную роль в одной из театральной постановок.
Причины задержания к настоящему времени не уточняются.
Известно, что имя Эвиргена не впервые упоминается в рамках следственных действий. Ранее правоохранители уже обыскивали его дома, однако мужчину отпустили после того, как он дал показания.
"Расследования и операции, направленные против знаменитостей, продолжаются. По словам Бирсен Алтунташ (известная турецкая журналистка – прим. ред.), Умут Эвирген был последним человеком, которого взяли под стражу", – говорится в сообщении.
