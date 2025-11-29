Решетова объяснила популярность турецких сериалов среди россиянок

Решетова объяснила, почему россиянки любят турецкие сериалы
Фото: соцсети
Многим не хватает в жизни эмоций и страсти, считает бизнесвумен

Экс-возлюбленная Тимати, бизнесвумен Анастасия Решетова считает, что россиянкам не хватает страсти и "американских горок" – поэтому они получают эмоции от просмотра турецких мыльных опер. По словам модели, большинство из них либо сидят дома, либо погружены в работу. А рутины в жизни хватает у всех – поэтому прекрасная половина так любит турецкие сериалы.

"В каждой есть то, что они хотят найти в этих сериалах", – считает Анастасия.

При этом самой Решетовой в жизни эмоционального аттракциона хватило – она смотрит сериалы довольно редко.

А вот продюсер Джан Окан уверен, что популярность турецких сериалов кроется, в том числе, в их реалистичности – а у местных режиссеров к ним "свой особенный подход" с выбором локаций и проработкой диалогов.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", получил тюремный срок по делу о даче ложных показаний. Скандал связан с протестами в парке Гези в 2013 году (причиной волнений многие медиа называли планы местных властей по застройке стамбульского парка). Сам Эргенч отрицал связь с организаторами. Однако обвинение доказало обратное.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
По теме

ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей