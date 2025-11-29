Решетова объяснила популярность турецких сериалов среди россиянок

Многим не хватает в жизни эмоций и страсти, считает бизнесвумен

Экс-возлюбленная Тимати, бизнесвумен Анастасия Решетова считает, что россиянкам не хватает страсти и "американских горок" – поэтому они получают эмоции от просмотра турецких мыльных опер. По словам модели, большинство из них либо сидят дома, либо погружены в работу. А рутины в жизни хватает у всех – поэтому прекрасная половина так любит турецкие сериалы.

"В каждой есть то, что они хотят найти в этих сериалах", – считает Анастасия.

При этом самой Решетовой в жизни эмоционального аттракциона хватило – она смотрит сериалы довольно редко.

А вот продюсер Джан Окан уверен, что популярность турецких сериалов кроется, в том числе, в их реалистичности – а у местных режиссеров к ним "свой особенный подход" с выбором локаций и проработкой диалогов.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", получил тюремный срок по делу о даче ложных показаний. Скандал связан с протестами в парке Гези в 2013 году (причиной волнений многие медиа называли планы местных властей по застройке стамбульского парка). Сам Эргенч отрицал связь с организаторами. Однако обвинение доказало обратное.