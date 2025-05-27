Актера из "Великолепного века" посадили в тюрьму

Мужчину признали виновным в громком деле

Турецкого актера Халита Эргенча, который известен россиянам по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", был приговорен к уголовному сроку. Мужчину признали виновным по делу о даче ложных показаний и назначили ему два года и три месяца лишения свободы, но учитывая длительность судебного процесса, сидеть в тюрьме он будет год, 10 месяцев и 15 дней, сообщают СМИ.

Во время заседания артист был очень эмоционален и уверял, что не врал перед судьей. По его словам, он отвечал на все вопросы, которые ему задавали, а понятие искренности – относительное. Также он требовал, чтобы его оправдали.

Напомним, Эргенча признали виновным в рамках громкого дела о протестах в парке Гези. Эти события, произошедшие в 2013 году, стали одним из крупнейших волнений в современной истории Турции. Знаменитость отрицал, что имеет какие-то связи с организаторами и уверял, что был знаком с ними только по творческой среде. При этом стороне обвинения удалось доказать обратное, предоставив снимки, на которых актер шел с одной из обвиняемых под руку.

В этом же деле фигурирует еще один известный актер – Рыза Коджаоглу, известный по ролям в сериалах "Великолепный век" и "Кесем Султан". Он получил один год и восемь месяцев тюрьмы за аналогичное правонарушение.