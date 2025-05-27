Актера из "Великолепного века" посадили в тюрьму

Актера из "Великолепного века" посадили в тюрьму
Кадр "Великолепный век"
Мужчину признали виновным в громком деле

Турецкого актера Халита Эргенча, который известен россиянам по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", был приговорен к уголовному сроку. Мужчину признали виновным по делу о даче ложных показаний и назначили ему два года и три месяца лишения свободы, но учитывая длительность судебного процесса, сидеть в тюрьме он будет год, 10 месяцев и 15 дней, сообщают СМИ.

Во время заседания артист был очень эмоционален и уверял, что не врал перед судьей. По его словам, он отвечал на все вопросы, которые ему задавали, а понятие искренности – относительное. Также он требовал, чтобы его оправдали.

Напомним, Эргенча признали виновным в рамках  громкого дела о протестах в парке Гези. Эти события, произошедшие в 2013 году, стали одним из крупнейших волнений в современной истории Турции. Знаменитость отрицал, что имеет какие-то связи с организаторами и уверял, что был знаком с ними только по творческой среде. При этом стороне обвинения удалось доказать обратное, предоставив снимки, на которых актер шел с одной из обвиняемых под руку.

В этом же деле фигурирует еще один известный актер – Рыза Коджаоглу, известный по ролям в сериалах "Великолепный век" и "Кесем Султан". Он получил один год и восемь месяцев тюрьмы за аналогичное правонарушение.  

Источник: Anadolu

Масштабный обмен пленными вызвал громкий скандал на Украине

В списках не досчитались бойцов террористической организации

Одну страну заподозрили в покушении на Путина

Глава России мог погибнуть в ходе зарубежной поездки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей