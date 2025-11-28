Решетова подшутила над своими вокальными способностями

29-летняя модель в порыве вдохновения решила спеть

"Вице-мисс России-2014" Анастасия Решетова несколько лет прожила с Тимати. За это время у нее проявилась тяга к творчеству – знаменитость решила записать песню прямо в автомобиле.

Бизнеследи убрала темные волосы, надев куртку в стилистике "нулевых" – в таком образе и отправилась на мероприятие. В автомобиле гремело "Первое свидание" Алены Швец, которой Анастасия вдохновенно подпевала.

"Хорошо, что я не стала певицей", – пошутила брюнетка.

Анастасия порассуждала на тему воспитания, признав, что прежде недооценила роль матери – а она, между тем, в воспитательном отношении имеет особую важность.

Решетова не скрывает, что нередко терпит истерики шестилетнего ребенка, рожденного от Тимати. Ратмир – любознательный ребенок, который часто выражает несогласие и устраивает бунты. И для Анастасии его воспитание – огромный труд.

"В процессе материнства я познаю саму себя, открываю новые грани в себе", – делится звезда.

Не так давно 29-летняя модель призналась, что не могла видеть себя в зеркале из-за проблем с кожей. Периодически она замечает, что на лице образуются закрытые комедоны, которые, впрочем, практически незаметны на снимках. Но Насте это безобразие доставляет дискомфорт и портит настроение.