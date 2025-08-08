Тимати в третий раз стал отцом

Пол малыша уже известен

Возлюбленная Тимура Юнуса родила ребенка. Модель Валентина Иванова стала матерью девочки, для нее этот ребенок первый. Ее парень Тимати уже трижды папа.

Журналисты сообщили, что роды прошли несколько дней назад. Сейчас малышка и мама чувствуют себя хорошо, имя младенца родители пока держат в секрете, пишет женский журнал "Клео.ру".

При этом в последнее время в Сети ходят слухи о возможном расставании Тимати и Валентины. Рэпера стали чаще замечать на светских тусовках в компании новой молодой спутницы, а Иванова давно не выкладывала совместных снимков с возлюбленным в соцсети.

В прошлые разы артист расставался с матерями своих детей вскоре после родов. Это случилось в отношениях с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. Теперь аналогичную участь пророчат и Валентине.

Известно, что роман модели с рэпером длится уже около трех лет, но о своем союзе они предпочитают не распространяться. Тем не менее, близкие говорят, что девушку очень благосклонно восприняла мать Тимура, чего не было с предыдущими невестками.