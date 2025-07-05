Диетолог предупредила о риске развития РПП у похудевшей Решетовой

Знаменитость признавалась, что истязает себя диетами и спортом

Анастасия Решетова, как и другая бывшая Тимати Алена Шишкова, недавно шокировала публику изменениями во внешнем виде. Модель сильно похудела, чем спровоцировала слухи о наличии у нее анорексии. Диетолог Кристина Пришвина оценила состояние девушки и предупредила ее о возможном риске для здоровья из-за погони за худобой.

По словам специалиста, Решетова весит примерно 56 килограммов при росте 1,79 м. В таком случае индекс массы тела составляет 17-18, что не является нормой. При таких условиях организм начинает работать себе в ущерб.

"От недостатка питательных веществ замедляется обмен веществ, снижается гормональная активность, кости становятся хрупкими, а сердце – уязвимым", – говорит врач.

Она отметила, что худоба негативно сказывается на системе ЖКТ, у женщин начинают пропадать менструации. И даже если девушка при этом выглядит хорошо, организм может находиться на грани.

Дополнительно Решетова признавалась, что ест на 800 ккал в сутки и очень много занимается спортом. Подобный подход говорит о том, что девушка если еще не заработала себе расстройство пищевого поведения, то точно пребывает в зоне риска его развития. Специалист посоветовала модели не гнаться за идеальными формами, а заботиться в первую очередь о своем здоровье.