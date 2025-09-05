Женщинам назвали пять популярных ошибок в сексе

Женщинам назвали пять популярных ошибок в сексе
Фото: freepik.com
Из-за этого многие не могут достигнуть кульминации с партнером

Женщины нередко совершают ошибки во время прелюдии, которые впоследствии мешают им полноценно насладиться интимной близостью. Сексолог Ольга Василенко назвала пять самых распространенных проблем, с которыми могут столкнуться дамы.

1. Завышенные ожидания от скорости своего возбуждения. У женщин процессы работают иначе, чем у мужчин. Поэтому им часто требуется больше времени для подходящего настроя.

2. Начинать половой акт без достаточного увлажнения. По словам специалиста, это неоправданная жертва ради партнера.

3. Неверное отношение к фрикциям. От начала движений возбуждение не всегда усиливается, и это важно учитывать. 

4. Надежда на появление возбуждения в процессе. 

"Реальность такова, что из-за спешки во время прелюдии вы не успеваете достаточно возбудиться, а потом не успеваете испытать оргазм и вообще насладиться сексом", – отметила эксперт.

5. Считать, что ошибки в сексе должен решать только мужчина. В действительности скорость достижения оргазма также зависит и от женщины, которая не должна стесняться говорить о своих потребностях.

Источник: Telegram

