Лепс хочет попросить у Путина разрешение провести свадьбу с Кибой

Лепс задумал обратиться к Путину из-за молодой любовницы
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Артист уверяет, что настроен очень серьезно

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" Григорий Лепс решил расставить все точки над i в истории с отложенной свадьбой. Народный артист России опроверг версию своей невесты Авроры Кибы о том, что торжество пришлось перенести из-за финансовых трудностей. По словам певца, причина совсем в другом. И все настолько серьезно, что он намерен обратиться к самому Владимиру Путину.

Именитый артист дал понять, что деньги для него не проблема. Он подчеркнул, что при желании всегда сможет найти средства, однако нынешняя обстановка в стране, по его ощущениям, не располагает к пышным праздникам и громким гуляниям. Артист отметил, что атмосфера вокруг неподходящая.

При этом певец сделал неожиданное заявление: он не исключает, что обратится напрямую к президенту России Владимиру Путину за разрешением на проведение свадьбы. Более того, артист признался, что хотел бы видеть главу государства среди приглашенных гостей и допускает, что тот может откликнуться.

Ранее невеста-студентка в интервью утверждала, что свадьбу пришлось отложить из-за финансовой стороны вопроса, поскольку пара планировала дорогое и масштабное торжество. Однако ее будущий супруг с такой трактовкой не согласен.

К слову, ранее на невесту Лепса подали в суд.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
