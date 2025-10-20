"Подобие Ельцина": Лепса грозят жестко наказать после очередного скандала

Артист не в первый раз ведет себя непозволительно во время представления

Григорий Лепс должен быть наказан в соответствии с российским законом, а также внесен в "стоп-лист" российских артистов после инцидента во Владивостоке. Такое заявление сделал общественник Виталий Бородин.

Ранее артист угодил в очередной скандал. Во время представления он вышел на публику в сомнительном состоянии, позволял себе нецензурные высказывания и курил прямо на сцене. Многие зрители не выдержали подобного отношения и ушли до окончания концерта.

"Осталось Лепсу только, как Ельцин – выйти пьяным и обоссаться. Он уже не понимает, где он находится, что он делает, потерял свою хватку. Такое ощущение, что он постоянно в состоянии аффекта... Конечно, люди, которые ушли, расстроены, потому что они ждали Лепса, а не подобие Ельцина", – возмутился Бородин.

По его словам, Лепс перестал осознавать, что перед ним находятся живые люди. И если бы это был первый подобный случай, то еще можно было закрыть глаза, но такое повторяется систематически. Поэтому, уверен общественник, артиста нужно жестко наказать – лишить возможности выступать перед российской публикой, а также привлечь к административной ответственности за правонарушения.

Бородин напомнил, что обычных людей за такое поведение на улице штрафуют, но Лепс, который при этом является известной персоной, постоянно выходит из скандалов без последствий.

Ранее Григорий Лепс во время концерта толкнул ребенка со сцены.