В суде сообщили о начале процесса по иску Бони к 19-летней невесте Лепса

Кузьминский суд Москвы рассмотрит 8 декабря иск Виктории Бони к Авроре Кибе, 19-летней невесте Григория Лепса. Как следует из материалов, в инстанции намерены провести "беседу по иску", который касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.
При этом информация об основании и сумме искового требования не указывается.
Напомним, перепалка началась после того, как Боня, выступая на "Злых языках", заявила, что выяснила о якобы давней дружбе Лепса с семьей 19-летней Авроры. Отец студентки погиб, а мать Авроры выплачивала оставшиеся от него долги – чуть ли не 25 млн рублей.
В ответ Киба заявила, что Боня "продавала тело женатым" за 3 тыс. евро. Оскорбленная Боня в ответ решила подать на ту в суд.
Боня в беседе с журналистами заявляла, что "свобода слова не означает вседозволенность", а ответчица, в чем она не сомневается, перешла грань и решила ее оклеветать. И в августе Боня направила исковое заявление о защите чести и достоинства.
А Мария Погребняк заявляла, что ее знакомая может легко выиграть суд и засудить девушку, которая, как уточнила экс-супруга футболиста, позволила себе "голословные утверждения – как раз то, что потенциально наказуемо судом".
