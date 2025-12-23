Премьер-министр решила не приукрашивать ситуацию

Руководительница кабинета министров Италии Джорджа Мелони во время рождественской встречи с сотрудниками правительственного дворца Киджи дала мрачную оценку ближайшему будущему. Она отметила, что уходящий год уже стал серьезным испытанием, однако впереди страну ждет еще более тяжелый период.

Мелони сообщила, что команда правительства на протяжении всего года работала в напряженном режиме и постоянно сталкивалась с кризисами и вызовами. Она не стала скрывать, что 2025 год оказался непростым для всех, но, по ее прогнозу, 2026-й принесет еще больше сложностей.

В этой связи глава правительства посоветовала коллегам использовать праздничные дни для полноценного отдыха, поскольку совсем скоро им предстоит вновь вернуться к работе и продолжить искать решения для страны.

"Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже", – без прикрас объявила политик.

Тем временем, ситуация на международной арене продолжает вызывать тревогу. В европейских странах все чаще звучит жесткая, воинственная риторика, политики говорят о нарастающем напряжении и риске масштабных конфликтов. Многие открыто признают, что мир входит в крайне нестабильную фазу, и ощущение надвигающихся глобальных потрясений становится все более ощутимым.

К слову, ранее официальная представительница российского МИД была вынуждена прокомментировать бредовые обвинения в адрес российских волков.