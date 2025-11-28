Эстонскому политику напомнили о том, что творил Запад

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление лидера евродипломатии Каи Каллас, сообщившей, что за столетие РФ "напала более чем на 19 стран" – в ведомстве призвали вызвать для эстонского политика санитаров.

Комментируя высказывание Каллас, Захарова заявила, что понимает просьбу журналистов дать оценку отказ главы Госдепа США Марко Рубио от встречи с лидером дипломатии ЕС – это, по ее мнению, попросту опасно для первого.

Представитель российского МИД попросила "врунгильду" Каллас ответить, сколько было совершено нападений на суверенные государства со стороны Запада – хотя бы за минувший век.

"Или ей для этого и суток не хватит?" – задалась вопросом Захарова.

До этого Каллас прокомментировала новость о подготовке встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, назвав возможность визита главы РФ в Будапешт "неприятным событием".

Ранее эстонский политик заявляла о "недопустимости" возвращения России в "Большую восьмерку", указав, что Запад не может вернуться к привычному режиму. А Москва, по ее мнению, обязана пойти на уступки для завершения украинского конфликта.