Каллас назвала предстоящий визит Путина в Будапешт не очень приятной новостью

Государственная деятельница в очередной раз позволила себе некрасивый выпад

Глава европейской дипломатии Кая Каллас вновь позволила себе грубый выпад в адрес России и ее лидера, комментируя готовящуюся встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште. В недавнем интервью она назвала сам факт визита российского главнокомандующего в европейскую страну "неприятным событием".

Государственная деятельница выразила недовольство тем, что российский лидер может прибыть в Венгрию, подчеркнув, что это выглядит некомфортно для Евросоюза. По ее словам, неприятно наблюдать, как человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, приезжает на территорию Европы. При этом она добавила, что значение встречи еще предстоит оценить – будет ли от нее какой-либо результат.

Ее резкие заявления прозвучали на фоне активной подготовки к переговорам Путина и Трампа, которые должны пройти в венгерской столице. Несколько дней назад лидеры двух стран провели продолжительный телефонный разговор, он был одним из самых долгих с начала года. Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского конфликта. После беседы американский президент подтвердил намерение встретиться с российским коллегой лично.

Напомним, Венгрия уже официально объявила о выходе из Международного уголовного суда. Глава венгерского правительства Виктор Орбан объяснил этот шаг тем, что структура перестала быть независимой и превратилась в инструмент политического давления.