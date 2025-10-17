Вучич: ЕС и Украина могут помешать встрече Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой срыва
Фото: The White House / wikimedia.org
Подобное было и накануне переговоров на Аляске

Предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии может оказаться под угрозой срыва из-за попыток демократов в США, Евросоюза и Киева помешать ему. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич.

Политик уверен, что в ближайшие дни Запад начнет усиливать давление, чтобы встречи двух лидеров не произошло. Он допускает, что первые попытки помешать этому начнутся с пятницы и продолжатся вплоть до самой встречи. Тем не менее, глава Сербии полагает, что шансы на успех у противников саммита невысокие.

"В данный момент около 70-80% вероятность, что он состоится, но как и прошлый раз после Аляски последовали нападки всех европейских лидеров вместе с украинским", – заявил Вучич.

Как ранее отметили в Кремле, пока маршрут визита Владимира Путина в Венгрию остается неясным. Известно, что европейское воздушное пространство закрыто для российских самолетов из-за санкций, мера касается также борта первого лица. Ожидается, что проблема может быть решена во время встречи глав российского и венгерского МИД. В Будапеште уже взяли на себя обязательства обеспечить беспрепятственный визит главы России.

До этого западные СМИ заявили, что Путин нанес серьезный удар по Украине новой договоренностью с Трампом о встрече.

Источник: РИА "Новости"
