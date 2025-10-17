Путин лично обратился к тяжелобольной Симоньян

Глава страны проявил участие

Российский лидер Владимир Путин лично обратился к тяжелобольной Маргарите Симоньян. Он выразил соболезнования главреду телеканала RT после смерти ее супруга Тиграна Кеосаяна. Помимо трагедии, журналистка столкнулась с большими проблемами со здоровьем – недавно она перенесла операцию на фоне онкологического заболевания.

В своем обращении российский лидер отметил, что верит в ее силу духа и уверен, что она сумеет выдержать тяжелые испытания.

Личная беседа состоялась 17 октября в Большом театре, где проходило торжественное мероприятие по случаю 20-летия канала. В присутствии коллег и гостей глава страны обратился к журналистке с теплыми словами, подчеркнув, что она всегда проявляла стойкость и профессионализм даже в самых трудных ситуациях.

Глава государства сказал, что знает, через какие испытания ей приходится проходить, и выразил уверенность, что она справится. Симоньян поблагодарила президента за внимание и поддержку, добавив, что не позволит себе опустить руки и будет продолжать работать.

Ранее журналистка открыто рассказала, как переживает утрату. Она призналась, что держится исключительно на чувстве долга и заботе о детях, ради которых старается сохранить силу и спокойствие. Смерть любимого мужчины стала для нее тяжелейшим потрясением.