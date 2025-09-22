Симоньян рассказала, что будет носить парик из-за лечения онкологии

Знаменитость поделилась, к чему готовится

Журналистка Маргарита Симоньян откровенно рассказала о том, с чем ей приходится сталкиваться после перенесенного хирургического вмешательства. Она призналась, что положительных новостей у нее нет, и в ближайшее время поклонники увидят ее в парике, так как лечение приводит к выпадению волос.

"Скоро увидите меня в париках", – объявила звезда.

Она отметила, что хотела бы сообщить подписчикам о том, что и у нее, и у ее любимого мужчины Тиграна Кеосаяна все хорошо, но это не соответствует действительности. Знаменитость подчеркнула, что телеведущий по-прежнему находится в коме, а она сама проходит курс терапии от онкологического заболевания.

Напомним, около девяти месяцев назад культурный деятель впал в кому, а в сентябре его убитой горем жене поставили тяжелый диагноз. Врачи выявили рак и назначили операцию на груди. Хирургическое вмешательство прошло тяжело, и некоторое время после него знаменитость признавалась, что испытывает сильные боли, но верит в излечение.