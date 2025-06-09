Симоньян призналась, что постоянно носит православный браслет Кеосаяна

"Пока Тигран не вернется": Симоньян сделала неожиданное признание
Фото: соцсети
Знаменитость уже полгода проводит каждый день в больнице

Маргарита Симоньян в своих соцсетях рассказала о происхождении необычных аксессуаров, которые она теперь носит на регулярной основе. Журналистка призналась, что ее браслеты имеют прямое отношение к супругу, который сейчас пребывает в состоянии комы.

Откровением главред RT поделилась после того, как люди сделали комплимент ее браслетам в соцсети. Симоньян указала, что зеленый – православный, который раньше принадлежал ее мужу. До этого предмет постоянно лежал на его прикроватной тумбочке.

"Я решила носить, пока Тигран не вернется к своей тумбочке. Тогда обратно положу", – написала она.

Маргарита также отметила, что у нее есть и второй браслет, розовый. Но это специальный пропуск, чтобы каждый день навещать Тиграна Кеосаяна в реанимации – она не снимает его, поскольку не хочет снова стоять за ним в очереди.

Ранее медики заявили, что заметили положительную динамику в состоянии режиссера. После полугодовалого пребывания в коме его реакции на внешние раздражители стали более выраженными, поэтому шансы на его возвращение к жизни более высокие. Тем не менее, они предупреждают, что ситуация до сих пор остается тяжелой.

Источник: Telegram
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