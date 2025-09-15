Симоньян заявила, что не боится смерти

Тяжелобольная Симоньян заговорила о смерти
Маргарита Симоньян. Фото: соцсети
На долю знаменитости выпали тяжелые испытания

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян, недавно перенесшая серьезную операцию, поделилась на просторах интернет-пространства, что не испытывает страха перед смертью и поблагодарила всех, кто поддерживал ее в трудный момент.

Ранее она рассказывала о хирургическом вмешательстве на груди, которое стало необходимым из-за тяжелого недуга, выявленного медиками. По словам звезды, операция прошла успешно, и она уже идет на поправку.

Журналистка отметила, что не собирается скрывать своих чувств и призналась: для нее смерть – это встреча с Господом, а потому бояться Старуху с косой она не станет.

Главный редактор RT подчеркнула, что всегда доверяла свою судьбу Богу, и добавила, что все решается по "Его воле".

Напомним, в жизни знаменитости сейчас непростой период: ее любимый супруг Тигран Кеосаян с конца прошлого года находится в коме. У режиссера были серьезные проблемы с сердцем, он пережил два инфаркта еще в 2008 и 2010 годах. Журналистка ранее призналась, что переживает это время очень тяжело.

К слову, знаменитость также рассказала, как чувствует себя после операции.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Польша закатила истерику после слов Небензи в Совбезе ООН

Политики перешли на оскорбления, отказавшись предоставить доказательства причастности РФ к инциденту с дронами

"Вытаскивают танки из нафталина": представитель Трампа дерзко нахамил России

Заявления последовали после недавнего визита политика в Киев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей