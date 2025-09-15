На долю знаменитости выпали тяжелые испытания

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян, недавно перенесшая серьезную операцию, поделилась на просторах интернет-пространства, что не испытывает страха перед смертью и поблагодарила всех, кто поддерживал ее в трудный момент.

Ранее она рассказывала о хирургическом вмешательстве на груди, которое стало необходимым из-за тяжелого недуга, выявленного медиками. По словам звезды, операция прошла успешно, и она уже идет на поправку.

Журналистка отметила, что не собирается скрывать своих чувств и призналась: для нее смерть – это встреча с Господом, а потому бояться Старуху с косой она не станет.

Главный редактор RT подчеркнула, что всегда доверяла свою судьбу Богу, и добавила, что все решается по "Его воле".

Напомним, в жизни знаменитости сейчас непростой период: ее любимый супруг Тигран Кеосаян с конца прошлого года находится в коме. У режиссера были серьезные проблемы с сердцем, он пережил два инфаркта еще в 2008 и 2010 годах. Журналистка ранее призналась, что переживает это время очень тяжело.

К слову, знаменитость также рассказала, как чувствует себя после операции.