Симоньян рассказала, от чего зависит выход Кеосаяна из комы

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Журналистка Маргарита Симоньян прервала молчание о состоянии своего супруга Тиграна Кеосаяна, который с конца прошлого года пребывает в состоянии комы. Она отметила, что сейчас медицина фактически никак не может повлиять на его пробуждение – единственное, чем сейчас режиссеру помогают врачи, это постоянный уход за ним.
"Когда Тигран проснется – зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной – молиться", – написала она в своем Telegram в ответ на вопрос подписчиков.
Симоньян также поблагодарила всех, кто молиться о здоровье Кеосаяна в этот тяжелый для их семьи период.
Пока прогнозы на выздоровление телеведущего неутешительные. Врачи говорят, что в случае выхода из комы существует вероятность, что пациент не сможет вернуться к прежнему уровню жизни. При этом некоторые медики уверяют, что видят положительную динамику в состоянии Кеосаяна – например, у него наблюдается более четкая реакция на внешние раздражители.
Сейчас Маргарита регулярно навещает мужа в клинике и разговаривает с ним, чтобы он поскорее пришел в себя. Также она признавалась, что носит с собой православный браслет Тиграна, на котором изображены лики святых.
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