"Я пришла в ужас": Симоньян рассказала о своей проблеме в начале работы на ТВ

Знаменитость призналась, что в первые годы ей пришлось много трудиться над собой

Журналистка Маргарита Симоньян вспомнила, как начинала свой профессиональный путь на региональном телевидении. По ее словам, первый опыт работы корреспондентом был для нее шокирующим – она не ожидала, какие серьезные у нее проблемы с речью.

"Когда в 18 лет я пришла стажеркой на краснодарское телевидение и впервые услышала себя со стороны, по телевизору, я пришла в ужас", – вспомнила она.

Симоньян рассказала, что после этого поняла – работать придется упорно. В итоге она больше года потратила на занятия, чтобы убрать краснодарский говор и говорить как положено на ТВ – красиво и выразительно. Однако помогали ей в этом не профессиональные учителя и коллеги по каналу, а папин магнитофон, на который она постоянно записывала и корректировала свой голос.

Долгие месяцы тренировок дали свой результат, Маргарита научилась правильно подавать текст и избавилась от региональных особенностей речи. Благодаря этому она теперь может записывать пронзительные стендапы и синхроны для своих передач.

Ранее Симоньян призналась, что Кеосаян любит ее без макияжа и маникюра.