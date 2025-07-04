"Я пришла в ужас": Симоньян рассказала о своей проблеме в начале работы на ТВ

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Журналистка Маргарита Симоньян вспомнила, как начинала свой профессиональный путь на региональном телевидении. По ее словам, первый опыт работы корреспондентом был для нее шокирующим – она не ожидала, какие серьезные у нее проблемы с речью.
"Когда в 18 лет я пришла стажеркой на краснодарское телевидение и впервые услышала себя со стороны, по телевизору, я пришла в ужас", – вспомнила она.
Симоньян рассказала, что после этого поняла – работать придется упорно. В итоге она больше года потратила на занятия, чтобы убрать краснодарский говор и говорить как положено на ТВ – красиво и выразительно. Однако помогали ей в этом не профессиональные учителя и коллеги по каналу, а папин магнитофон, на который она постоянно записывала и корректировала свой голос.
Долгие месяцы тренировок дали свой результат, Маргарита научилась правильно подавать текст и избавилась от региональных особенностей речи. Благодаря этому она теперь может записывать пронзительные стендапы и синхроны для своих передач.
Ранее Симоньян призналась, что Кеосаян любит ее без макияжа и маникюра.
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