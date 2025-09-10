Появились новые подробности тяжелой болезни Симоньян

Недуг ведущей мог развиться из-за пережитого стресса

Болезнь Маргариты Симоньян, о которой она сообщила несколько дней назад, связана с состоянием ее мужа. Об этом рассказал друг семьи, писатель Олег Рой. Он также отметил, что журналистка столкнулась с очень тяжелым недугом, но не стал пояснять, каким именно.

Ранее Симоньян рассказала, что вынуждена заниматься лечением мужа, воспитанием детей и борьбой за свою жизнь – недавно у нее обнаружили большие проблемы со здоровьем, которые потребовали хирургического вмешательства. Ведущая уже перенесла операцию на груди, результаты которой будут известны позднее.

После этого пошли слухи, что главред RT страдает от онкологии, чего впрочем официально Маргарита не подтверждала. По словам Роя, "тяжелое заболевание" Симоньян – это последствия тех тяжелых испытаний, которые ей пришлось пройти с Тиграном Кеосаяном.

"Все мы знаем, какой сложный период выпал на долю их семьи, ее супруг, мой друг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. К сожалению, этот факт не прошел бесследно", – рассказал он в соцсетях.

О состоянии режиссера сейчас также известно мало. Ранее его супруга рассказывала, что он начал реагировать на внешние раздражители, что вселяет надежду на его выздоровление. Тем не менее, по ее словам, здоровье Кеосаяна находится в первую очередь в руках господа.