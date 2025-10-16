Клара Новикова попала в больницу после резких слов о Симоньян

Фото: АГН "Москва"
Знаменитости пришлось срочно оказывать помощь

Юмористка Клара Новикова была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния. Артистке стало плохо на фоне проблем с сердцем, у нее резко поднялось артериальное давление. Помощь пришлось оказывать на месте.

Как известно, около 20 лет назад знаменитость поборола онкологию – у нее был рак груди. С тех пор она пристально следит за своим здоровьем, опасаясь рецидива.

До этого Новикова высказывалась об аналогичной болезни у Маргариты Симоньян, которой недавно пришлось перенести операцию по удалению опухоли. Юмористка резко высказалась по поводу журналистки, за что ее раскритиковали россияне.

Сейчас подробностей состояния артистки нет. Официального комментария по поводу госпитализации она не давала.

Ранее знаменитость также вставала на защиту Аллы Пугачевой. Она утверждала, что певица буквально вшита в культурный код россиян, поэтому изгнать ее из страны невозможно. Также она высказывалась о семье артистки, указывая, что супруги являются достойными людьми.

Источник: Mash

