"Мы не подруги": Новикова отказалась поддержать страдающую от рака Симоньян

Около двадцати лет назад знаменитость тоже перенесла непростую болезнь

Киевлянка Клара Новикова отреагировала на недавнюю новость об онкологии у Маргариты Симоньян. Как известно, несколько лет назад артистке самой пришлось столкнуться со страшным заболеванием, которое с тех пор находится в ремиссии. Знаменитость категорически отказалась поддержать журналистку в этот непростой период.

Новикова отметила, что прекрасно понимает ситуацию Симоньян и то, через что ей предстоит пройти. Но передавать ей слова сочувствия она не намерена.

"Я что, должна ее поддержать? Мы не подруги, я могу близких людей поддержать", – сказала она в беседе с журналистами.

Актриса вспомнила, что в свое время одержать победу над болезнью ей помог позитивный настрой. Врач также посоветовал ей сходить в храм и поставить большую свечу о здравии.

Что касается прогнозов на выздоровление Симоньян, то Новикова не готова высказываться на эту тему. Единственное, она отметила, что каждый день в медицине совершаются невероятные открытия, которые помогают продлить человеку жизнь.

Ранее Симоньян сообщила, что из-за предстоящего лечения совсем скоро она будет вынуждена ходить в париках.