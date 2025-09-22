"Мы не подруги": Новикова отказалась поддержать страдающую от рака Симоньян

"Мы не подруги": Новикова отказалась поддержать страдающую от рака Симоньян
Фото: АГН "Москва"
Около двадцати лет назад знаменитость тоже перенесла непростую болезнь

Киевлянка Клара Новикова отреагировала на недавнюю новость об онкологии у Маргариты Симоньян. Как известно, несколько лет назад артистке самой пришлось столкнуться со страшным заболеванием, которое с тех пор находится в ремиссии. Знаменитость категорически отказалась поддержать журналистку в этот непростой период.

Новикова отметила, что прекрасно понимает ситуацию Симоньян и то, через что ей предстоит пройти. Но передавать ей слова сочувствия она не намерена.

"Я что, должна ее поддержать? Мы не подруги, я могу близких людей поддержать", – сказала она в беседе с журналистами.

Актриса вспомнила, что в свое время одержать победу над болезнью ей помог позитивный настрой. Врач также посоветовал ей сходить в храм и поставить большую свечу о здравии.

Что касается прогнозов на выздоровление Симоньян, то Новикова не готова высказываться на эту тему. Единственное, она отметила, что каждый день в медицине совершаются невероятные открытия, которые помогают продлить человеку жизнь.

Ранее Симоньян сообщила, что из-за предстоящего лечения совсем скоро она будет вынуждена ходить в париках.

Источник: The Voice
По теме

"Полный бред": во Франции устроили бунт после нового требования Киева

Незалежный диктатор сильно надоел многим европейцам

МИД Эстонии пришел в бешенство из-за одного шага российского посольства

В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей