Убитая горем Симоньян сделала заявление о покойном Кеосаяне

Маргарита Симоньян прервала публичное молчание после похорон своего супруга Тиграна Кеосаяна ради важного объявления – она сообщила, что его последний фильм "Семь дней Петра Семеныча" скоро выйдет в цифровом формате, его смогут посмотреть все, кто не видел картину в кино.
Напомним, фильм был снят режиссером на основе рассказа Симоньян. Кеосаян долгое время мечтал снять по произведению картину с "адлеровской атмосферой", поскольку очень его любил. Супруги вместе работали над сценарием, но из-за болезни артист не успел самостоятельно закончить монтаж и выпустить для зрителей – этим занималась Маргарита, пока ее муж находился в коме.
"Если не видели в кино – посмотрите, пожалуйста", – обратилась журналистка к россиянам с просьбой.
Известно, что кончину супруга Симоньян перенесла крайне тяжело. Во время похорон ей несколько раз становилось плохо, ее откачивали врачи. Рядом с гробом Кеосаяна ведущая рухнула на колени и читала стихи. Мать режиссера и вовсе не смогла попасть на церемонию, поскольку ее состояние после ухода сына сильно пошатнулось.
