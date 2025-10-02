Убитая горем Симоньян сделала заявление о покойном Кеосаяне

Убитая горем Симоньян сделала заявление о покойном Кеосаяне
Кадр видео
Журналистка обратилась к россиянам с просьбой

Маргарита Симоньян прервала публичное молчание после похорон своего супруга Тиграна Кеосаяна ради важного объявления – она сообщила, что его последний фильм "Семь дней Петра Семеныча" скоро выйдет в цифровом формате, его смогут посмотреть все, кто не видел картину в кино.

Напомним, фильм был снят режиссером на основе рассказа Симоньян. Кеосаян долгое время мечтал снять по произведению картину с "адлеровской атмосферой", поскольку очень его любил. Супруги вместе работали над сценарием, но из-за болезни артист не успел самостоятельно закончить монтаж и выпустить для зрителей – этим занималась Маргарита, пока ее муж находился в коме.

"Если не видели в кино – посмотрите, пожалуйста", – обратилась журналистка к россиянам с просьбой.

Известно, что кончину супруга Симоньян перенесла крайне тяжело. Во время похорон ей несколько раз становилось плохо, ее откачивали врачи. Рядом с гробом Кеосаяна ведущая рухнула на колени и читала стихи. Мать режиссера и вовсе не смогла попасть на церемонию, поскольку ее состояние после ухода сына сильно пошатнулось. 

Источник: Telegram
По теме

"Нет шансов": в Финляндии выступили со срочным призывом по Украине

В соседней стране предупредили о неминуемой катастрофе

Норвегия пошла на жесткий шаг против России

Многие в Европе придерживаются русофобской линии поведения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей