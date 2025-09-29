Гроб увезли в неизвестном направлении: на каком кладбище упокоился Тигран Кеосаян

Гроб увезли в неизвестном направлении: на каком кладбище упокоился Тигран Кеосаян
Фото: Утро.ру
Москва простилась со знаменитым актером, режиссером, сценаристом Тиграном Кеосаяном. Но у поклонников и коллег остался вопрос: куда увезли гроб с телом после панихиды.

Тигран Кеосаян – заслуженный деятель искусств (2024) заслуженный артист Российской Федерации (2025). По совокупности этих заслуг он вполне достоин того, чтобы получить бесплатное место на престижном Троекуровском кладбище, которое считается филиалом Новодевичьего. Здесь похоронены Николай Караченцов, Вера Глаголева, Борис Моисеев, Бедрос Киркоров, Ирина Мирошниченко...

Фото: Утро.ру

Но многие говорят, что Тигран Кеосан может упокоиться на Кунцевском кладбище возле отца – Эдмона Кеосаяна, который ушел из жизни в 1994 году. Самая известная его работа в кино – "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" вышла в 1971 году и была названа лучшим фильмом года. Рядом с Эдмондом похоронен его старший сын Давид, покинувший этот мир в 2022 году. Он был известен как продюсер фильмов и сериалов "Леди Бомж", "Леди Босс", "Мужская работа", "Марш Турецкого", "Досье детектива Дубровского", "Бедная Саша". 

Фото: Утро.ру

Наконец, в окружении семьи Кеосаян есть те, кто считает, что прах Тиграна Эдмоновича могут увезти в Армению и похоронить в Пантеоне парка имени Комитаса — на кладбище в Ереване, служащее для захоронения видных деятелей армянской науки и культуры.

Фото: Утро.ру

Но ясности пока в этом вопросе нет. После отпевания и прощания катафалк увез гроб с телом звезды в неизвестном направлении...

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
