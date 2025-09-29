Стало известно, почему мать Кеосаяна не пришла на похороны

Женщина не может прийти в себя после трагедии

Лаура Геворкян, мать покойного Тиграна Кеосаяна, не смогла попрощаться с сыном на церемонии в Армянской церкви. Как рассказали знакомые семьи, женщина очень тяжело перенесла утрату, ее состояние сильно ухудшилось.

О том, что близкие с трудом переносят кончину режиссера можно было судить по Маргарите Симоньян. Во время прощания ее вели под руки, она громко рыдала, несколько раз ей понадобилась помощь врачей. Ранее журналистка рассказывала, что Лаура Ашотовна на фоне болезни сына совсем сдалась – она буквально уговаривала свекровь жить ради внуков.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, выступая на церемонии, также подтвердил – мать Кеосаяна не смогла присутствовать из-за морального состояния.

"Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через "не могу" надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки", – обратился он через журналистов к убитой горем женщине.

Для Лауры Геворкян потеря сына стала большой трагедией. Три года назад она похоронила младшего ребенка, после чего очень боялась потерять старшего. Продолжительное пребывание Тиграна в коме сильно отразилось на ее состоянии, следить за ней старалась Маргарита, но и у нее на фоне пережитого стресса развилось онкологическое заболевание.

