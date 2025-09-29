Долина чуть не упала на прощании с Кеосаяном из-за фотографа

Звезда не считает нужным сдерживать свое раздражение

На церемонии прощания с выдающимся культурным деятелем Тиграном Кеосаяном популярная российская исполнительница Лариса Долина попала в неловкую ситуацию. Когда артистка проходила по улице, один из фотографов, не заметив ее за спиной, случайно задел знаменитость плечом.

На кадрах, которые появились в интернет-пространстве, видно, что мужчина двигался назад и совсем не ожидал столкновения. В результате кумир миллионов потеряла равновесие и едва не упала.

Фотограф попытался помочь и удержать звезду за локоть, однако Долина резко отдернула руку. Взбесившаяся певица явно не пожелала принимать поддержку и всем своим видом выразила раздражение по поводу случившегося.

Инцидент произвел впечатление, так как произошел на траурном мероприятии, где обычно царит сдержанная атмосфера. Артистка давно не считает нужным гасить свои негативные эмоции и часто устраивает скандалы журналистам.

К слову, ранее была раскрыта астрономическая стоимость роскошного гроба Кеосаяна. Знаменитый кинорежиссер завершил свой земной путь, не приходя в сознание после долгих месяцев, проведенных в коме.