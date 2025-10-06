"Приду к тебе": Симоньян обратилась к покойному Кеосаяну

Знаменитость призналась, что очень тяжело переносит потерю

В честь девятой годовщины после смерти супруга Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в соцсетях видео с речью, адресованной покойному Тиграну Кеосаяну. Журналистка отметила, что последние 14 лет стали для нее периодом абсолютного счастья, за которое она благодарна режиссеру.

По ее словам, сейчас она не представляет себе жизни без мужа. Маргарита указала, что таких людей, как Тигран – больше нет. Его она считает самым нереальным мужчиной из-за его юмора, страсти, ума, заботы и нежности, которые он ей дарил. Теперь без него их общий дом стал пресным, темным и буквально ничейным.

Симоньян рассказала, что когда-то обсуждала с Кеосаяном вопросы жизни и смерти, и оба пришли к выводу, что последнего не существует.

"Разлука – это только миг по сравнению с вечностью. Мы встретимся там опять, но я тут немножко еще постыну без тебя в этом застылом доме, постону, а потом приду к тебе, когда боженька скажет", – надрывно произнесла ведущая.

Ранее Маргарита Симоньян обратилась к россиянам с просьбой посмотреть последний фильм Кеосаяна, который вышел во время его пребывания в коме. Журналистка отметила, что эта работа была очень важна для ее мужа.