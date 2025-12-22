Финский депутат поразился словам Макрона о диалоге с Путиным

"Коалиция желающих" может не принять президента Франции после таких слов, считает политик

Французский лидер Эммануэль Макрон оказался в непростом положении после слов о президенте России Владимире Путине. Такое заявление сделал член финской правой партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальных сетях.

Ранее Макрон, входящий в "коалицию желающих" (объединение из 30 стран с координирующей ролью Британии и Франции, настаивающее на продолжении военного конфликта на Украине с возможностью иностранного вмешательства), призвал ЕС готовиться к диалогу с Россией. При этом разговор с президентом России он назвал "полезным", заявив, что необходимо найти основу для его возобновления.

Мема, комментируя такой поворот, задался вопросом, примет ли после такого "коалиция желающих" Макрона в свои ряды.

"Интересное развитие событий", – высказался политик.

В Financial Times Макрона обвинили в предательстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за того, что он не поддержал позицию официального Берлина по вопросам использования активов РФ для Украины. Источник издания заявил, что президенту Франции "придется за это заплатить". Лидеры ЕС намерены выделить Киеву порядка 90 млрд евро из общего европейского бюджета на 2026-2027 гг.

В Кремле же отметили, что глава РФ готов вести диалог с Макроном: Путин всегда готов к детальному, искреннему и последовательному объяснению своих позиций.