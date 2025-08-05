Сексолог опровергла главный миф о мужском оргазме

Оказывается, для мужчин это не такой простой процесс, как кажется на первый взгляд

Распространенное представление о том, что мужчина способен в любой ситуации испытывать оргазм и является "машиной" для воплощения желаний – это миф. Сексолог Натали Гутьеррес утверждает, что у всех бывают плохие дни, и мужчины не исключение.

По словам специалиста, в обществе существует мнение, будто бы любые физические воздействия в состоянии возбуждения непременно доведут мужчину до кульминации. Многие полагают, что для них это скорее механическое действие. В действительности, на мужчин также влияет множество других факторов.

Например, стресс, неуверенность в себе, давление со стороны партнера способны приводить к трудностям в достижении оргазма. К этому важно относится с пониманием и не стигматизировать интимные сложности.

"Пора разрушить представление о мужчинах как о „машинах“ желания. У каждого бывают хорошие и плохие дни", – отметила специалист.

Она напомнила, что говорить с партнером об оргазме не стыдно и может серьезно улучшить интимную жизнь в паре. И чем меньше между мужчиной и женщиной ограничений, комплексов, сложностей в понимании, тем лучше будет их интимная жизнь.