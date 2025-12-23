СМИ: Россия нанесла удар по украинской энергетике, о котором говорил Зеленский

Под огнем оказались объекты на Западной Украине

ВС России атаковали украинскую энергетику в ночь с 22 на 23 декабря: на информацию обратили внимание СМИ, ссылаясь на украинские издания. В последнюю ночь под массированной атакой оказалась Западная Украина, куда летели дроны и ракеты.

Так, "Шахеды" атаковали объекты в Киевской, Винницкой, Житомирской и Ровненской областях. До этого Владимир Зеленский заявлял, что на военной ставке вопрос заключался в отражении атаки – особенно в период с 23 по 25 декабря.

По данным военных обозревателей, центральная и западная часть Украины столкнулись с ракетно-дроновой атакой. Атака, в основном, затрагивала энергетический узел в украинской столице и Ровно. Российская авиация и флот отработали по целям ракетами Х-101 и "Калибрами".

В Ровно прогремели взрывы на одной из подстанций, о чем сообщал координатор николаевского подполья, передает "АиФ". После взрывов на объекте энергетической инфраструктуры произошел пожар, поступили также сообщения о частичных отключениях света в городе.

По данным координатора, удары временно обесточили средства радиоэлектронной борьбы ВСУ с системами обнаружения ПВО.

В ходе одной из летних атак "Калибры" поражали военные объекты ВСУ от Днепра до Сум на протяжении нескольких часов. Под удар попали западные специалисты, военные инженеры и офицеры.