Противник все чаще начинает сдаваться в плен, заявил спикер

Украинские военнослужащие все чаще предпочитают плен в Гуляйполе. Такое заявление сделал глава комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам общественника, на направлении все чаще фиксируют переход противника на мирную сторону. Киевский режим в настоящее время кидает в огромном количестве резервы в Гуляйполе, чтобы не допустить наступление российских войск на Орехов. Взятие этого города откроет ВС РФ путь к Запорожью.

В настоящее время, отметил Рогов, идут ожесточенные бои. По приказу Киева на направление перебрасывается многочисленная живая сила противника.

"Это направление сегодня в числе лидеров по переброске украинских резервов сюда", – указал Рогов.

Военкор Юрий Котенок заявлял, что подразделения РФ разрезают Гуляйполе на две части – у улиц Вишневая и Пологовский шлях. К тому моменту, уточнял он, ВС России прорвали оборону противника в центральной части города.

В конце ноября сообщалось, что гарнизон ВСУ в Гуляйполе сковали российские войска с трех направлений. Чтобы удержать город, Киев решил перебросить через Орехов 154-й механизированную и 92-й штурмовую бригады.